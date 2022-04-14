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Galatasaray Dinamo Kiev | CANLI İZLE

Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen Aslan, savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Galatasaray Dinamo Kiev maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 17:10
Galatasaray Dinamo Kiev | CANLI İZLE

Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen Aslan, savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray Dinamo Kiev maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Semih, Alpaslan, Ömer, Erick, Emre, Morutan, Barış, Arda, Halil.

Dinamo Kiev: Buschan, Vivcharenko, Popov, Syrota, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buialskyi, Antiukh, Tsygankov, Besedin.

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı Galatasaray Televizyonu'ndan canlı yayınlanıyor.

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