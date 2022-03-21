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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-1 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirirken Berkan Kutlu'ya sert eleştiriler yöneltti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:22
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

BÜLENT TİMURLENK - BERKAN'IN HAT-TRICK'İ

Erol Bulut, santra düdüğüyle birlikte sahaya 12 oyuncuyla çıktığının farkında değildi elbette. Artı bir hakem değil, Galatasaraylı Berkan'dı...

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

7 günde 3 maçın ardından Torrent'in rotasyonunun daha derin ve özellikle orta saha göbeğine olması bekleniyordu. İki sağ bek olmayınca gençlik operasyonunun içine Gomis ile serpiştirilen Semih'in bir yerde lastik patlatacağı belliydi, yanıltmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

Gaziantep'in üçlü savunması, orta sahanın kanatlarından yeterli savunma desteğini almadığından Kerem ve Morutan için boşalan alanlarda fırsat çoktu ama sağ kanatta Morutan "çizgisini" yine bozmadan oynadı. Kerem ise bildiğiniz Kerem... Golde müthiş sıyrıldı ve "al da at" dedi arkadaşlarına.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

Gaziantep'in yetenekli ayakları ilk yarıda sahne almazken, devreye Berkan girdi. Önce müsait pozisyonda Kerem'e vermedi, takımı 2-0'ı bulabilirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

Ardından son saniyelerde serbest vuruşta adamını kaçırdı ama hataların hat-trick'i için bir tane daha lazımdı. Onu da ikinci yarıda penaltı yaptırıp 'ligin saç baş yolduranları 11'indeki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

Torrent'in, oyundan düşeceği belli olan takımı için değişikliklerde geç kalması ya da ligde öne geçtiği bir maçı yine kaybetmiş olması artık sıradan hikâyeler…

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

17 Mart'ta üç kulvarda sezonu kapatmış Galatasaray takımı fena halde yönetimine benziyor. Daha fazlasını da beklememek lazım.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

Hakem Arda Kardeşler bu ligde çok maç yönetti ama futbolu hâlâ öğrenemedi. A Milli Takım ile Portekiz'e gidecek Kerem'in tendonlarına iki kez basan ev sahibi futbolcular kart bile görmediler.

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