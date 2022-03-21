GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası Berkan Kutlu'yu eleştirdi

7 günde 3 maçın ardından Torrent'in rotasyonunun daha derin ve özellikle orta saha göbeğine olması bekleniyordu. İki sağ bek olmayınca gençlik operasyonunun içine Gomis ile serpiştirilen Semih'in bir yerde lastik patlatacağı belliydi, yanıltmadı.

Gaziantep'in üçlü savunması, orta sahanın kanatlarından yeterli savunma desteğini almadığından Kerem ve Morutan için boşalan alanlarda fırsat çoktu ama sağ kanatta Morutan "çizgisini" yine bozmadan oynadı. Kerem ise bildiğiniz Kerem... Golde müthiş sıyrıldı ve "al da at" dedi arkadaşlarına.