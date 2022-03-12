Haberler Galatasaray GS-BJK maçı ne zaman? Derbi oynanacak mı? Maç ertelendi mi? | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

GS-BJK maçı ne zaman? Derbi oynanacak mı? Maç ertelendi mi? | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray derbinin iptali için TFF'ye başvurdu. Beşiktaş ise derbinin oynanmasını istiyor. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında birçok araştırma yapıldı. Peki, GS-BJK maçı ne zaman? Derbi oynanacak mı? Maç ertelendi mi? işte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:20
GS-BJK maçı ne zaman? Derbi oynanacak mı? Maç ertelendi mi? | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray ile Beşiktaş , Süper Lig'in 29. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşacak. Kötü gidişata Göztepe ve Rizespor galibiyetleriyle son vermesine rağmen Konyaspor 'a kaybeden, 35 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, evinde kazanıp taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor.

9 maçtır kaybetmeyen ve 45 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş ise Avrupa potasında yer almak için derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.

GS - BJK MAÇI NE ZAMAN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 29. haftasında oynanacak derbi, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

DERBİ OYNANACAK MI

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Siyah beyazlı yöneticiler, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulunması bekleniyor.

ÇEBİ'DEN YANIT GELDİ

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, derbinin oynanacağını söyledi. Çebi,"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır." dedi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosıer, Welinton, Vida, Umut, Atiba, Necip, Ghezzal, Teixeıra, Larin, Güven

DİĞER
Barcelona Galatasaray maçı CANLI İZLE! (Barça-GS) EXXEN ile Barcelona Galatasaray maçı canlı izle ekranı
Şeyma Subaşı Instagram'dan ayrılığı duyurdu! Mohammed Alsaloussi'den ayrılık nedeni dedikodu... Aldığı arabayı geri istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor