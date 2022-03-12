GS-BJK maçı ne zaman? Derbi oynanacak mı? Maç ertelendi mi? | Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray ile Beşiktaş , Süper Lig'in 29. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşacak. Kötü gidişata Göztepe ve Rizespor galibiyetleriyle son vermesine rağmen Konyaspor 'a kaybeden, 35 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, evinde kazanıp taraftarına derbi zaferi hediye etmek istiyor.

9 maçtır kaybetmeyen ve 45 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş ise Avrupa potasında yer almak için derbide kazanmanın hesaplarını yapıyor.



GS - BJK MAÇI NE ZAMAN❓

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 29. haftasında oynanacak derbi, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

DERBİ OYNANACAK MI❓

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'la yapacakları derbinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Siyah beyazlı yöneticiler, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda dün Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulunması bekleniyor.

ÇEBİ'DEN YANIT GELDİ

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, derbinin oynanacağını söyledi. Çebi,"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır." dedi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosıer, Welinton, Vida, Umut, Atiba, Necip, Ghezzal, Teixeıra, Larin, Güven