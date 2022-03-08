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SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Spor haberi... Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcısı Domenec Torrent'in Morutan, Cicaldau, Barış, Boey, Berkan, Halil ve Alpaslan' ı Galatasaray seviyesinde görmediği ortaya çıktı. Ancak bu isimler için 20 milyon Euro bonservis ödenmesi büyük sıkıntı yaratacak... İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

HİÇ MEMNUN DEĞİL
İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Tecrübeli hocanın bu 7 futbolcu için "Galatasaray seviyesinde değiller" ifadesini kullandığı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Göreve geldikten sonra Morutan, Barış ve Boey'e az süreler vermeye başlayan Torrent, Alpaslan Öztürk'ü de 3 maç üst üste kadroya almamıştı.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

İspanyol hocanın Cicaldau ve Berkan'ın performansından da memnun olmadığı biliniyordu. Torrent, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sezon başındaki kadro planlamasına eleştirilerde bulunmuş, Bu takımı ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Ne bulduysak o" ifadesini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

CAMPOS İLGİLENECEK!
Ancak Torrent'in beğenmediği 7 isim için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Sarı-Kırmızılılar'ın bu isimlerle yollarını ayırma konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor.

SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Bu futbolcuların en iyi şartlarda elden çıkarılması için Luis Campos'un devreye gireceği belirtiliyor.

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