SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

İspanyol hocanın Cicaldau ve Berkan'ın performansından da memnun olmadığı biliniyordu. Torrent, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sezon başındaki kadro planlamasına eleştirilerde bulunmuş, Bu takımı ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Ne bulduysak o" ifadesini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.