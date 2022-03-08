SPOR HABERİ - Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.
HİÇ MEMNUN DEĞİL
İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi.