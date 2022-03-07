SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Galatasaray'da bahar havası yerini yeniden kara bulutlara bıraktı. Rizespor ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun nefes alan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mağlubiyetiyle yeniden karıştı.Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinden çok futbolcuların hiçbir direnç gösterememesi ve teknik heyetin kararları taraftarları isyan ettirdi.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinden çok futbolcuların hiçbir direnç gösterememesi ve teknik heyetin kararları taraftarları isyan ettirdi.
Elmas yönetimi eleştirilerin odağında yer alırken istifa çağrıları da daha da yüksek sesle dillendirilmeye başladı.