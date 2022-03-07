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SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Spor haberi... Galatasaray'da alınan Konyaspor mağlubiyetinin ardından kazan yeniden kaynamaya başladı. Sosyal medyada, Başkan Elmas için, "İstifa çağrıları" daha da artarken ultrAslan, "Koltukları artık daha fazla işgal etmeyin" açıklaması yaptı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Galatasaray'da bahar havası yerini yeniden kara bulutlara bıraktı. Rizespor ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun nefes alan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mağlubiyetiyle yeniden karıştı.Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinden çok futbolcuların hiçbir direnç gösterememesi ve teknik heyetin kararları taraftarları isyan ettirdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinden çok futbolcuların hiçbir direnç gösterememesi ve teknik heyetin kararları taraftarları isyan ettirdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Elmas yönetimi eleştirilerin odağında yer alırken istifa çağrıları da daha da yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı. Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan da "Galatasaray kimsenin çiftliği değildir. O koltukları artık daha fazla işgal etmeyin" açıklaması yaptı.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Açıklamada, "Takımımızın kötü gidişi yüzünden göreve getirilen bir 'Yardımcı Antrenörün' Galatasarayımızı artık içinden çıkılmaz bir noktaya götürdüğünü görmemek akıl mantıkla izah edilemez bir sürece doğru gidiyor" ifadesi yer aldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Bu gelişmelerin ardından Başkan Elmas'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

IBRA TEHLİKESİ
Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 19 Mart tarihinde yapılacağı açıklandı.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mart'ta düzenlenecek. Bu mali kongre öncesi Başkan Burak Elmas tepkilerin odağında yer alırken "İbra etmeyeceğim" diyenler de her geçen gün artıyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

METİN ÖZTÜRK: PES ARTIK!
Konyaspor yenilgisinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Son seçimde başkan adayı olarak yarışan Öztürk, Twitter hesabından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık" diye yazdı.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Öztürk, "İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" diyerek daha öncesi "Merak etmeyin bir oy da benden, ben de sizi ibra edeceğim" sözlerine açıklık getirdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

GÖZLER ÜNAL AYSAL'DA
G.Saray'da adaylığı yeniden konuşulan Ünal Aysal da sessizliğini bozuyor. Aysal'ın bu akşam, Galatasaray Düşünce Derneği Üyeleri ile bir araya geleceği toplantıda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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