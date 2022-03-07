SPOR HABERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas hedef tahtasında! İstifa edecek mi?

Son seçimde başkan adayı olarak yarışan Öztürk, Twitter hesabından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. Pes artık" diye yazdı.

Öztürk, "İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler" diyerek daha öncesi "Merak etmeyin bir oy da benden, ben de sizi ibra edeceğim" sözlerine açıklık getirdi.