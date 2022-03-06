Bahar kısa sürdü

Son iki maçını kazanan ve 4 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Konya engeline takılmaktan kurtulamadı: 2-0. Maça kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, pozisyon üretemezken 8. dakikada Ahmed ve 20'de Rahmanovic'in kafayla attığı iki golle geriye düştü. Rakibine karşılık vermekte zorlanan Cimbom, bu sezon en az şut çektiği (1), orta yaptığı (1) ve en az gol beklentisi ürettiği ilk yarıyı Konya karşısında oynadı. Rakibi karşısında lig tarihinde ilk kez bir maçın devre arasına iki farkla geride girdi.

5 YIL SONRA İLK KEZ 2 KAFA GOLÜ

2017'den bu yana ilk kez bir lig maçında iki kafa golü yerken daha önceki 68 maçta aynı sayıda kafa golüne izin vermişti. Galatasaray ikinci yarı biraz daha üretken görünmesine karşın bu kez de kaleci Sehic'i aşamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 4 hafta sonra kaybeden Galatasaray ise 35 puanla 12. sırada yer aldı. Aslan'ın kötü futbolu Perşembe akşamı İspanya'da oynanacak Barcelona maçı öncesi taraftarlarını endişelendirdi.