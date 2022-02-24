Rumenler yaramıyor

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kalırken sarı-kırmızılı takımın 2000'li yıllarda Rumen futbolculardan verim alamaması dikkat çekiyor. Hagi ve Popescu'nun Galatasaray'ın tarihine altın harflerle yazdırdığı ortamda da Filipescu ve Adrian Ilie de fazla katkı yapmasalar da giderken para kazandıran oyuncular oldu. Ancak 2002'den sonra alınan Lutu, Niculescu, Petre, Tamas, Bratu ve Stancu gibi isimlerin Galatasaray'a katkısı olmadı. Son dönemde gelen Latovlevici ve Andone da Galatasaray'da herhangi bir etki bırakamadan gönderildi.

SÜREKLİ AŞAĞIYA

Sarı-kırmızılı takıma güç katması beklenilen Cicaldau için bonuslar ve menajer ücretleri hariç 6.5, Morutan içinse 4.1 milyon euro yatırıldı. İki orta sahadan 'Hagi' etkisi yaratması bekleniyordu ama yanından bile geçemediler. Cimbom tarihinin en kötü sezonunu geçirirken kurtarıcı olarak alınan iki Rumen futbolcunun performansı düştükçe düştü. Cicaldau oynadığı son 8 maçta sadece 1 gol, artık kadroya bile giremeyen Morutan ise son 10 maçta 1 asistlik katkı yapabildi.