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Galatasaray transferde dünyaları harcadı yine Gomis'e döndü

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna dahil ediyor. Fransız golcüyü 3.5 yıl önce 6 milyon Euro’ya gönderen Galatasaray, yerine 50 milyon Euro’dan fazla para verip çok sayıda futbolcu getirdi. Cimbom golcü sıkıntısını çözemeyince 36 yaşındaki yıldızı yeninden kadrosuna kattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Galatasaray transferde dünyaları harcadı yine Gomis'e döndü

2018 yazında Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan Galatasaray, geçen 3 yılda forvet transferine 50 milyon Euro'dan fazla para harcadı ancak Fransız golcünün boşluğu bir türlü dolmadı. Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya 13 milyon Euro bonservis verildi. Radamel Falcao'ya 2 sene için 15 milyon Euro'dan fazla para ödendi. Kostas Mitroglou ve Florin Andone denemeleri de tutmadı. Halil Dervişoğlu'nu 1 milyon Euro'ya tekrar kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Mostafa Mohamed'e ise toplam 6 milyon Euro yatırım yaptı.

YATIRIMLARIN KARŞILIĞI SAHADA YOK

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray forvetlerine harcadığı paranın sahada karşılığını alamadı ve son çare olarak Gomis'i 3 buçuk yıl sonra geri çağırdı. 36 yaşındaki Fransız yıldız, şimdi Aslan'ın gol sorununu çözmeye çalışacak. 1.5 yıllık (6 ay+1 yıl) anlaşma sağlanan Gomis, toplamda 2 milyon Euro kazanacak.

SON 5 SEZONDA GELEN GOLCÜLER

FUTBOLCU MAÇ GOL ASİST

B.Gomis 42 33 9
M.Diagne 62 26 4
K.Mitroglou 9 2 1
R.Falcao 43 20 3
F.Andone 12 2 -
M. Mohamed 46 15 2
H.Dervişoğlu 35 7 3

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