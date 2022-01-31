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GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın kapısından döndü! İşte Roman Bürki'nin yeni adresi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, kaleci bölgesi için ilk olarak Borussia Dortmund kalecisi Roman Bürki ile anlaşmıştı ancak transferin gerçekleşmemesinin ardından Barcelona B takımında forma giyen Inaki Pena transfer edildi. Galatasaray'ın kapısından dönen Bürki'nin yeni adresi ise belli oldu. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:09
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın kapısından döndü! İşte Roman Bürki'nin yeni adresi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, kaleci bölgesi için ilk olarak Borussia Dortmund kalecisi Roman Bürki ile anlaşmıştı. Ancak transferin gerçekleşmemesinin ardından Barcelona B takımında forma giyen Inaki Pena transfer edildi.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın kapısından döndü! İşte Roman Bürki'nin yeni adresi... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın kapısından dönen Bürki'nin yeni adresi ise belli oldu. İngiliz basını The Athletic'in haberine göre; Dortmund'un kalecisi Roman Bürki'nin Fransa Ligue 1 takımlarından FC Lorient'e kiralık olarak gitmeye yakın.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın kapısından döndü! İşte Roman Bürki'nin yeni adresi... (GS spor haberi)

Haberin detayında ise şu ifadeler yer aldı:

Transfer tamamlanmak üzere ve Bürki'nin bugün transfer kapanmadan önce FC Lorient'e kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

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