Campos yine tribünde

G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın özel davetiyle İstanbul'a gelen sportif direktör Luis Campos, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden izledi. Bugün İstanbul'dan ayrılacak olan Portekizli spor adamı gitmeden Elmas'a detaylı rapor sunacak.

BEYAZIT'IN YERİ DOLMAZ

Cimbom'da iki dönem başkanlık yapan ve 91 yaşında hayata gözlerini yuman Selahattin Beyazıt dün toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Burak Elmas, "Sayın Beyazıt hem ağabeyimiz hem başkanımız. Yeri dolmayacak bir Galatasaraylı idi. Üzüntümüz büyük" ifadelerini kullandı.

TAKIMA MORAL VERDİ

Başkan Burak Elmas, cenazeden önce Florya'ya giderek takıma Trabzonspor maçı öncesi moral verdi. Teknik heyet ve futbolcularla görüşen Galatasaray Başkanı maçın önemini anlatıp galibiyet istedi. Ancak şok yenilgi sonrası stattan üzgün ayrıldı.