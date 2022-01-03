GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom harekete geçti! Rota bir kez daha Diawara...

Galatasaray sezon başında da çok istediği Romalı yıldızı devre arasında kodrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti.
Diawara, Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübü ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 karşılaşmada görev yapabildi.
1.5 MİLYON EURO VERECEK
Takvim'in haberine göre; yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın yeniden Diawara için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basını da yıldız futbolcunun bu kez Roma'dan ayrılık kararı aldığını belirtiyor. Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.