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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom harekete geçti! Rota bir kez daha Diawara...

Spor haberi... Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da liste hayli kabarık... Özellikle orta saha mevki için çalışmalarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom harekete geçti! Rota bir kez daha Diawara...

Galatasaray sezon başında da çok istediği Romalı yıldızı devre arasında kodrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom harekete geçti! Rota bir kez daha Diawara...

Diawara, Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübü ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 karşılaşmada görev yapabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom harekete geçti! Rota bir kez daha Diawara...

1.5 MİLYON EURO VERECEK

Takvim'in haberine göre; yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın yeniden Diawara için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basını da yıldız futbolcunun bu kez Roma'dan ayrılık kararı aldığını belirtiyor. Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom harekete geçti! Rota bir kez daha Diawara...

Roma'nın 2019 yılında Napoli'den 21 milyon Euro'ya aldığı Diawara son dönemdeki başarısız performansı sonrası gözden düştü. Gineli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesine geldi. Cimbom'un sezonun ikinci yarısı için yıldız futbolcuya 1.5 milyon Euro önereceği öğrenildi.

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