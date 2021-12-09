Lazio Galatasaray maçı EXXEN - CANLI İZLE 🔥 | Lazio - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? Exxen nasıl izlenir? (GS maçı)

👉 Lazio - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Galatasaray, grubu lider tamamlamak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı 9 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

LAZIO EVİNDE GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE YENİLMİYOR!

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında oldukça iyi performans gösteren Lazio ile karşılaşacak. Lazio, son olarak Sampdoria'yı 3-1 mağlup etti. Lazio, 7. dakikada Sergej Milinkovic Savic, 17. ve 37. Ciro Immobile'nin attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.