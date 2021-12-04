Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu Ianis Hagi'yi geçti! İskoçlardan flaş yorum

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerini peşine takmıştı. Sarı kırmızılılarla yeni sözleşmeye imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu.

IANIS HAGI KARŞILAŞTIRMASI

UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabı da Kerem Aktürkoğlu ile Ianis Hagi'yi kıyasladı. Yapılan ankette Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın transfer listesinde de bulunan Ianis Hagi ile farkı açtı.

👀 Pick a number 7... #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 3, 2021



"TARAFTARLAR İÇİN MÜKEMMEL"

Ankete geniş yer ayıran İskoç basını, şu ifadeleri kullandı;

"Hagi ile Kerem'in kıyaslanması taraftarlar için mükemmel bir haber. Avrupa Ligi'nin Hagi'yi paylaşması kısa sürede ne kadar ilerlediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz ay Hagi benzer bir anketi kazanmıştı. Avrupa Ligi hesabı tarafından Elif Elmas, Felipe Anderson ve Karl Toko Ekambi arasında seçim yapılması istenmişti.

23 yaşındaki oyuncu 18 bin oyun %49,9'unu alarak kazanmış ve bu da Hagi'ye ne kadar saygı duyulduğunu, Rangers taraftarlarının onu ne kadar sahiplendiğini göstermişti.

Hagi, Ocak 2020'de takıma katıldığından beri kulüpte kült bir isim oldu. Muazzam bir potansiyele sahip ve Giovanni van Bronckhorst onu daha istikrarlı hale getirebilirse değeri artacak.

Van Bronckhorst yönetiminde şimdiye kadar umut verici bir başlangıç oldu, umalım da onu bir dünya şampiyonu haline getirebilecek bir tutarlılık düzeyi geliştirebilsin."