Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının sonunda Mbaye Diagne çılgına döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Nef Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskava'yı konuk etti.
Temsilcimiz Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
KARŞILAŞMA SONRASI OLAY
Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından ortalık karıştı.
Galatasaray'ın baskılı olduğu son anlarda Lokomotiv Moskova'nın Hırvat futbolcusu Tin Jedvaj oyunu soğutarak sarı-kırmızılı futbolcuların tepkisini çekti.
Hırvat stoper, maçın bitimine saniyeler kala Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu eline alınca Mbaye Diagne çılgına döndü.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla Jedvaj'ı durduran Senegalli forveti takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.