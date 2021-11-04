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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının sonunda Mbaye Diagne çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Nef Stadı'ndaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Diagne çılgına döndü. Sarı-kırmızılıların akın akın geldiği dakikalarda Tin Jedvaj oyunu soğutarak tepki toplamıştı. Maç sonu Diagne Hırvat futbolcuyu durdurdu. Diagne'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 23:18
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının sonunda Mbaye Diagne çılgına döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Nef Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskava'yı konuk etti.

Temsilcimiz Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

KARŞILAŞMA SONRASI OLAY

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından ortalık karıştı.

Galatasaray'ın baskılı olduğu son anlarda Lokomotiv Moskova'nın Hırvat futbolcusu Tin Jedvaj oyunu soğutarak sarı-kırmızılı futbolcuların tepkisini çekti.

Hırvat stoper, maçın bitimine saniyeler kala Galatasaray'ın kullanacağı serbest vuruşta topu eline alınca Mbaye Diagne çılgına döndü.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla Jedvaj'ı durduran Senegalli forveti takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.


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