Tarihi anlaşma

Türk Telekom ile anlaşması sona eren Galatasaray Kulübü, stadının isim sponsorluğu için Nef ile el sıkıştı. Düzenlenen basın toplantısına Başkan Burak Elmas, anlaşmanın sarı-kırmızılılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İkinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere 10 sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin lira artı KDV olacak şekilde toplam 725 milyon liralık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu anlaşma ve yeni yaptığımız forma sponsorluğu anlaşmasıyla beraber, Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyor olacağız" ifadelerini kullandı.



PARAYI BORÇLARA KULLANACAĞIZ



Elmas, Galatasaray'ın geleceği için önemli hamleler yaptıklarını vurgulayarak, " Bir önceki stadyum sponsorumuzun Galatasaray'a verdiği bedelin senelik 30 milyon TL + KDV olduğunu da tekrar size hatırlatmak isterim. Böylece Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk. Popüler olmaktan ziyade, Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını kurtarmak adına hareket ediyoruz. Buradan gelecek kaynağı da zarar finansmanı veya Galatasaray'ın geleceğine faydası olmayan bir yatırıma değil, yeniden yapılanmanın, borç azaltmanın bir parçası olarak kullanacağız" diye konuştu.



BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTERİM



Başkan Burak Elmas, "Bu anlaşmanın başka bir özelliği de var. Bu sefer stat isim hakkından kulübümüz ve amatör şubelerimize de bir pay gidecek" dedi. Burak Elmas, sponsor firma Nef'in Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la ilgili bir hayalinin olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Kendisini tanıyarak ne kadar iyi bir Galatasaraylı ve Galatasaray'a ne kadar yakışan bir insan olduğunu görerek ümit ediyorum ileride, zamanı kendisine kalmak suretiyle, tabii ki Galatasaray üyelerinin teveccühü ve kararıdır, umarım benim olduğum koltukta bir gün onu görmek bana nasip olur. Çok gurur duyarım."



İSTENİLDİĞİ ZAMAN FESHEDERİZ



Erden Timur, sözleşmede Galatasaray lehine bir fesih maddesinin bulunduğu da vurgulayarak, "Forma sponsorluğunda da aynısı vardı. Galatasaray için daha iyi bir şart oluşursa tabii ki Galatasaray'ın daha iyi şartlarla devam etmesine herhangi bir şekilde sözleşmemiz dolayısıyla bir engel koymayacağız. Galatasaray'ın çıkarına daha iyi bir şey olduğunda biz feragat edeceğiz" dedi.



ÇEBİ'YLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ



Burak Elmas, 'Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?' sorusuna şu şekilde cevap verdi: Hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Bizim için tüm rakiplerimiz aynı değerde... Beşiktaş'la da birlikte naklen yayın ihalesi gibi başka konularda da Ahmet Nur Çebi başkanla oturup konuşuyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. Ahmet Ağaoğlu başkanla çok oturuyoruz, diğer başkanlarımızla da…



SAKLAYAMAM G.SARAYLIYIM



NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise onur verici bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Galatasaray uluslararası anlamda Türkiye'nin en değerli 1-2 markasından birisi. Bu birliktelik bizler için onur verici. Bizim için burası evimiz. Saklayamam ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim açımızdan da burası Ali Sami Yen Stadyumu... En önemli motivasyonlarımızdan biri de o isme layık olmak" dedi.



ARTIK 'NEF STADI' OLARAK ANILACAK



Galatasaray Kulübü ile Nef arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına göre, Seyrantepe'deki stadın ismi, Nef Stadyumu olarak anılacak. Sponsorluktan elde edilecek 725 milyon liralık bedelin 652 milyon 500 bin lira+KDV'lik kısmının Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'ye, 72 milyon 500 bin lira+KDV'lik kısmının ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği duyuruldu.



AKBABA'YI GETİRDİ



Herkes bir havayolu firması beklerken Timur Şehircilik Planlama AŞ, yani NEF Grup, Galatasaray'ın stadına 80 milyon dolar'a sponsor oldu. NEF Grup'un patronu Erdem Timur daha önce Emre Akbaba transferini bitiren kişi olarak biliniyordu. O dönemde Galatasaray ile Fenerbahçe, Akbaba için yarışırken Timur'un sağladığı kasa kolaylığı sayesinde Akbaba, sarı-kırmızılı formayı giymişti.