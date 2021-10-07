Galatasaray'a durmak yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, duran top konusunda yeni organizasyonlar üzerinde harekete geçiyor. Sezon başından bu yana defalarca korner ve ceza sahası çevresinden faul kazanan Cimbom, bu silahını bir türlü etkili kullanmayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 63, Avrupa kupalarında ise 51 korner kullandı. Cimbom iki kulvarda 16 maça çıkıp toplam 114 korner kazandı. Aslan, sadece Hatayspor maçında Luyindama'nın kafa golüyle skor üretti ve maçtan 3 puan çıkardı.

3 GOLE ENGEL OLAMADI

Cimbom, bu sezon duran toplardan ise kalesinde 3 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, St. Johnston, Kayserispor ve Çaykur Rize maçlarında topu filelerinden çıkardı. Aslan, taç atışlarında da geçen sezondan beri sorun yaşamaya devam ediyor. Kullanılan atışlarda rakip pres nedeniyle kalesinde tehlikeler gören Galatasaray, rakibin kullandığı taç atışlarında ise pozisyon ve bireysel hatalar yapıyor. Fatih Terim'in milli arada bu konu üzerinde çalışacağı öğrenildi.

FLORYA'DA 15 EKSİK BULUNUYOR

Cimbom'da Berkan, Taylan, Kerem, Halil, Işık Kaan, Barış, Muslera, Yedlin, Luyindama, Cicaldau, Morutan, Feghouli ve Mostafa milli takıma gitti. Arda ve Boey'nin de sakatlığı bulunuyor.

YENİ FORMASYON DA ÇALIŞILACAK

Fatih Terim, Marsilya maçı sonrası güçlü bir set oyunu kurmak istediğini ve farklı formasyonlar deneyeceğini de bildirmişti.