Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! "15 milyon Euro'ya satarım"

Galatasaray'ın sezon başında Romen Ligi takımlarından U.Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray Yönetimi'ne flaş bir teklifte bulundu.
DEVLER ONU TAKİP EDİYOR
Takvim'in haberine göre; Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi.
6.5 MİLYON EURO'YA ALINDI
G.Saray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de 4 maçta 2 gol attı.