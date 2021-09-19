Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! "15 milyon Euro'ya satarım"

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! "15 milyon Euro'ya satarım"

Son dakika haberi... Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Craiova'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, şu ana kadar sergilediği performansla sarı-kırmızılı camianın yüzünü güldürmeyi başardı. Rumen yıldızın menajeri Becali, Cicaldau'nun bu performansı sonrası Galatasaray yönetimiyle temasa geçti ve “İsterseniz sezon sonu onu 15 milyon Euro’ya satarım” önerisinde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! "15 milyon Euro'ya satarım"

Galatasaray'ın sezon başında Romen Ligi takımlarından U.Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray Yönetimi'ne flaş bir teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! "15 milyon Euro'ya satarım"

DEVLER ONU TAKİP EDİYOR

Takvim'in haberine göre; Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! "15 milyon Euro'ya satarım"

6.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

G.Saray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de 4 maçta 2 gol attı.

SON DAKİKA