Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Diagne dışında Falcao ve Mohamed'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların gündemine Nantes'la yollarını ayırması beklenen Kalifa Coulibaly'nin girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:23
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Galatasaray'da kadro operasyonu devam ediyor. Forvet bölgesinde Falcao'yu takımda düşünmeyen ve Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'den de verim alamayan sarı-kırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Yeni Asır'ın aktardığı habere göre bu sezon hücumda Mbaye Diagne dışında formda golcüsü olmayan Aslan, Fransa ekibi Nantes'ta forma giyen 30 yaşındaki Malili golcü Kalifa Coulibaly'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Fransa basınında çıkan haberlerde, Nantes'ta transferi büyük problem haline gelen ve maaşı nedeniyle yolların ayrılması planlanan Coulibaly için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Sarı-kırmızılılar, Brentford'da oynayan Halil Dervişoğlu transferinden sonuç alamazsa, Coulibaly için Nantes'a resmi teklif yapacak.

SON DAKİKA