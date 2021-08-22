Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Kalifa Coulibaly sürprizi!

Galatasaray'da kadro operasyonu devam ediyor. Forvet bölgesinde Falcao'yu takımda düşünmeyen ve Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'den de verim alamayan sarı-kırmızılılar, golcü arayışlarını hızlandırdı.
Yeni Asır'ın aktardığı habere göre bu sezon hücumda Mbaye Diagne dışında formda golcüsü olmayan Aslan, Fransa ekibi Nantes'ta forma giyen 30 yaşındaki Malili golcü Kalifa Coulibaly'i gündemine aldı.
Fransa basınında çıkan haberlerde, Nantes'ta transferi büyük problem haline gelen ve maaşı nedeniyle yolların ayrılması planlanan Coulibaly için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi.