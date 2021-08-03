Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Luiz Araujo hamlesi! O rakam gözden çıkarıldı

Morutan transferinde yüksek maliyet nedeniyle frene basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lille forması giyen Luiz Araujo için harekete geçti. Fatih Terim'in hücumun sağına tekniği yüksek ve sol ayaklı bir isim istemesi üzerine harekete geçen yönetim ilk olarak Ghezzal için hamle yapmıştı.
MORUTAN PAHALI GELDİ
Cezayirli yıldızdan yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Morutan'ın da 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli sonrası rotayı Fransa'ya kırdı.Yönetim, Luiz Araujo'yu gündemine aldı.
LILLE ONU SATMAYI PLANLIYOR
Fransız kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fransız basınına göre Lille sezon sonunda serbest kalacağı için Brezilyalı futbolcuyu bu transfer döneminde satmak istiyor.