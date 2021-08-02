Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor. Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha mevkisine çevrildi. Galatasaraylı kurmayların, Al Ahly takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aliou Dieng için yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte Aslan'ın teklifi ve flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:15
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Aliou Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Mısır basınında yer alan haberde, Al-Ahly'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Aliou Dieng için Al-Ahly'ye 5.5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Al-Ahly'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası satışından ise %15 pay istediği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Öte yandan Aliou Dieng'in transferi için kulüplerin son 48 saat içerisinde yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma Aliou Dieng 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

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