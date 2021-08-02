Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Aliou Dieng teklifi ortaya çıktı! (Gs transfer haberi)

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Aliou Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi.

Mısır basınında yer alan haberde, Al-Ahly'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Aliou Dieng için Al-Ahly'ye 5.5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı.