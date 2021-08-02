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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gigi Becali'den flaş Morutan açıklaması! "Şu anda 3 milyon bile etmez"

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da Olimpiu Moruțan ismi gündeme gelmişti. Romanya Ligi ekibi FCSB'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli istenmesinin ardından, sarı-kırmızılı yönetim resmi bir hamlede bulunmayacaklarını açıkladı. FCSB'nin sahibi ve başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'a hak verirken, "Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Şu anda 3 milyon bile etmez" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:21
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Gigi Becali'den flaş Morutan açıklaması! "Şu anda 3 milyon bile etmez"

Romanya Ligi ekibi FCSB'nin sahibi ve başkanı Gigi Becali, transferde Galatasaray'ın gündemine gelen Olimpiu Moruțan ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Önceki günlerde genç yıldızın sarı-kırmızılılara transferinin kesin gözüktüğüne dair konuşan ve 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Becali, tüm durumu netleştirdi.

"GALATASARAY'IN YERİNDE OLSAM..."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Morutan ile ilgili resmi bir girişimde bulunmayacaklarını açıklamasının ardından konuşan Becali, "Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Onunla son üç maçı gördükten sonra vermezdim. Geçen sene Morutan'dan bahsediyordum. Dün gece oynadıktan sonra, vermiyorum. Şu anda üç milyon değerinde değil." ifadelerini kullandı.

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