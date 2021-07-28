Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hernani, Arda Kızıldağ, Aurelio Buta...

HERNANI Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kuklübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.

DARIUS OLARU Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Morutan ile de ilgileniyor. Steau Bükreş başkanı Becali, Cimbom'un Darius Olaru'yla ilgilendiğini ifade etti.