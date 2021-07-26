Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Orkun Kökçü, Joher Rassoul... | Gs haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Morutan, maç sonu röportajında Galatasaray'ı doğruladı. Yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.