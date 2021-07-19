Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve cezalardan büyük problem yaşayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ile gerçekleştirdiği toplantılarda transfer listesini değerlendiriyor. Listeye yeni isimler de eklendi. Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza sarı kırmızılı ekibin gündemindeki yerini aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

DORUKHAN TOKÖZ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.5 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakam teklif etti. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

YACINE ADLI

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yacine Adli için flaş bir iddia geldi. 90min'de yer alan haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimali için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

MICHAEL CUISANCE

Köln ile oynanan hazırlık maçında Naggelsman tarafından denenen Michael Cuisance performansıyla beğeni topladı. Galatasaray ile anılan Michael Cuisance'in transferi zora girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

STRYGER LARSEN

Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. 4.5 milyon euro istendi. Ancak Udinese fiyatı 4 milyona kadar düştü. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

SIMEONE ZAZA

Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunulduğu ve Zaza'dan cevap beklendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

RACHID GHEZZAL

8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri

XHERDAN SHAQIRI

Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri de Xherdan Shaqiri oldu. 29 yaşındaki İsviçreli yıldızın 2 yıul daha sözleşmesi bulunurken, Shaqiri Liverpool'dan ayrılmayı düşünüyor.

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