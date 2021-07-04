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Yoğun mesai

Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması ve beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Yoğun mesai
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması ve beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Tedavisi devam eden Mohamed fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Marcao ise bireysel çalışmalarının ardından takıma katıldı.
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