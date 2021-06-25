Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
HALİL AKBUNAR
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar için Süper Lig devleri yarış halinde. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Halil Akbunar için nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor.
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.