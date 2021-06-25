Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Sergio Akieme, Steven Berghuis, Kostas Fortunis... | GS haberleri

Kostas Fortunis , Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu. Aslan, Olimpiyakos'un 7 milyon euro bonservis talep etmesi üzerine masadan kalktı. Yunan orta sahanın transferi rafa kalktı.

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.