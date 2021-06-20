Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Bilindiği üzere Galatasaray, Jorman Campuzano ile yakından ilgileniyor. Ayrıca, görünüşe göre Boca Juniors'ta sadece Jorman Campuzano ile temas halinde değil. En ciddi görüşmeler Kolombiyalı futbolcu ile oluyor.

Galatasaray, Frank Fabra'ya 3.5 milyon dolarlık teklif yapmayı düşünüyor, bu bilinen bir şey ancak Jorman Campuzano'yu da kadrosuna katmak istiyor. Boca'ya ulaşmış bir resmi teklif olmamasına karşın, 3 milyon euro civarında transfer teklifi yapılacağı konuşuluyor.