Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin sona ermesiyle ve Burak Elmas'ın, Mustafa Cengiz'in ardından başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber transferler de netleşmeye başlıyor.
Sarı kırmızılıların yeni başkanının, teknik direktör konusunda Fatih Terim ile yola devam edeceği bilinirken, Terim'in scoutlarının önerdiği ve teknik heyetin de onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano, Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için bavulunu hazırlamış durumda.