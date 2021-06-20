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'ın transferini basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda çiçeği burnunda başkan 'ın, ile yola devam edeceği bilinirken, tecrübeli teknik direktörün orta saha için istediği konusunda imzaya çok yaklaşıldığı kaydedildi. basınında transfere ilişkin özel bir haber okuyuculara aktarılırken, Jorman Campuzano'nun, Galatasaray için bavullarını topladığı ve 'ya transfer olmaya hazır olduğu ifade edildi. İşte Galatasaray'ın Jorman Campuzano transferinin ayrıntıları ve 'ın bu transfere yaklaşımı... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 13:28 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 13:34
Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

'da başkanlık seçimlerinin sona ermesiyle ve 'ın, Mustafa Cengiz'in ardından başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber transferler de netleşmeye başlıyor.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Sarı kırmızılıların yeni başkanının, teknik direktör konusunda ile yola devam edeceği bilinirken, Terim'in scoutlarının önerdiği ve teknik heyetin de onay verdiği konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

basınında yer alan bilgilere göre , 'a transfer olmak üzere ve 'tan ayrılmak için bavulunu hazırlamış durumda.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Elintransigente'nin "Hoşçakal demeye bir adım kaldı: Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve beklenmedik bir takıma gidiyor." başlığı ile verdiği haberin detaylarında şu ifadeler kullanıldı;

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

"Miguel Ángel Russo'nun 'ın başına geçmesinin ardından , takımının vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki, Kolombiyalı yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Russo'nun 1. önceliği Alan Varela oldu.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Ayrıca, Esteban Rolon kendisine sunuldu ve Russo, Copa Libertodores'e göre takım kuracak. Kadrosunu dikkatle kurmak isteyen teknik direktör, kulübün de ekonomik durumunun çok iyi olmadığının farkında. Bu nedenle takımının para kazanmasını istiyor. Campuzano da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendisine yeni bir takım aramaya başladı.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Bilindiği üzere , ile yakından ilgileniyor. Ayrıca, görünüşe göre 'ta sadece Jorman Campuzano ile temas halinde değil. En ciddi görüşmeler Kolombiyalı futbolcu ile oluyor.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

, Frank Fabra'ya 3.5 milyon dolarlık teklif yapmayı düşünüyor, bu bilinen bir şey ancak 'yu da kadrosuna katmak istiyor. Boca'ya ulaşmış bir resmi teklif olmamasına karşın, 3 milyon euro civarında transfer teklifi yapılacağı konuşuluyor.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

G.SARAY'I İSTİYOR
Orta saha oyuncusu, 'nın tanınmış bir kulübüne sıçrama yapmak istiyor. Ayrıca, Güney Amerika'da kazanacağı maaştan çok daha fazlasını alacak. Bu fırsatı da kaçırmak istemiyor.

Galatasaray'ın transferini Arjantin basını yazdı! 'Campuzano bavullarını topladı geliyor'

Şu anda görüşmeler oyuncu - kulüp arasında devam ediyor. Boca, bu konuda tedirgin. Çünkü görüşmeler gayri resmi olarak devam ediyor. kulübü, kendisine gelecek teklifi bekliyor. Gerçek şu ki, için Boca'ya resmi teklif gelirse, kesinlikle değerlendirilecek. Boca oyuncusunu Copa Libertodores'e karşın satmak istiyor."

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