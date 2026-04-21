Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu. İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor.

ASENSIO DERBİYE YETİŞECEK!

Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi.

Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz.