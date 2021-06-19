FFP sona erdi!

Galatasaray'da başkanlığının son gününü dolduran Mustafa Cengiz, giderayak müjdeli haberi verdi. Cengiz, UEFA'nın borç batağında bulunan kulüpler için koyduğu Finansal Fair Play kriterinden sarı-kırmızılıların kurtulduğunu bildirdi. Cimbom, 2018 yılında UEFA ile anlaşma yapmak zorunda kalmış ve "Futbolcu satışından gelen miktar kadar harcama" kuralının altına imza atmıştı. Son yıllarda bu kritere uyarak transfer limitini aşmayan Aslan'ın yeni sezon öncesi eli rahatlayacak.

1 YIL ERKEN SONA ERDİRDİK!

UEFA yönetici ve yetkililerine teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar. Tabii bu bir günde olmadı. Çok çalıştık. Galatasaray dünyada iki defa yapılandırma anlaşması yapan ve çıkış yapan ilk Türk kulübü. Ben bununla onur duydum. Galatasaray camiasının varlığı bana her zaman güç verdi. Tabii kötü söyleyenler de oldu. Canları sağ olsun. Ben hiçbir şey demem. Herkes kendi destanını yazar" diye konuştu.

20 ARKADAŞIM GRİ LİSTEDE

Mustafa Cengiz, seçimli genel kurulda kimi destekleyeceğine yönelik bir soruya şöyle cevap verdi: "Ben hiçbirine düşman değilim. İsterim ki hepsi başarılı olsun. Ancak takdir ederseniz, gri listede (Yiğit Şardan'ın listesi) 20'ye yakın arkadaşım var. Çok yakın çalışma arkadaşlarım var. Kurumsal hafıza çok önemli. Transferde satmadan alamama kuralı bitiyor, kadro 21'den rahatlıkla 23'e çıkıyor. 65 milyon euro kredi kullanma vardı, o kalkıyor. Artık yol düz."

4 KUPA KAZANDI

Ocak 2018'den bu yana başkanlık yapan Mustafa Cengiz, bin 246 gün boyunca futbol teknik direktörlüğünde Fatih Terim ile çalıştı. Cengiz yönetiminde Aslan, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa'yı kazandı. Kulüp, oyuncu alış-satışından 20 milyon euro kar etti.

SAĞLIK SORUNLARI

Başkan Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirdi. Cengiz, o tarihten bu yana tedavi gördüğü için aday olmadı.