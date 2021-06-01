Haberler Galatasaray Galatasaray'da seçim öncesi kırmızı alarm! Takım...

'da seçim öncesi kırmızı alarm! Takım...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüp bir yandan seçime hazırlanırken, bir yandan da yeni gelecek başkan adayını önemli sorumluluklar bekliyor. Galatasaray'ın hem kadro yapılanması, hem de teknik direktör konusunda bir an önce kararı vermesi gerekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Galatasaray'da seçim öncesi kırmızı alarm! Takım...

'ın seçiminin 19 Haziran'a kalması sarı-kırmızılı ekibi oldukça zor durumda bıraktı. 'in 2 yıllık sözleşmesi Pazartesi günü resmen sona erdi ve 20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı öncesinde takım hocasız kaldı. 5'i kiralık 12 futbolcunun da sözleşmesi sona ererken stoper sayısı ikiye düştü.

, , Etebo ayrıldı. 'un durumu da belirsiz olması nedeniyle merkez orta saha kalmadı. 6 numarada sadece Taylan var. Emre Taşdemir ve 'nin anlaşması bitti. Ömer Bayram ile henüz imza atılmadı; sol bek yok. ve takıma veda etti, sağ bekte sadece var. Taraftarın endişeli bekleyişi sürüyor.

SON DAKİKA