Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

AHMET ÇAKAR - ŞAİBESİZ TERTEMİZ İKİ MAÇ İZLEDİK Öncelikle dün gece tarihe Türk futbolunun şeref gecesi olarak geçecek. Özellikle Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin cansiperane mücadelelerini kutlamak lazım. Hakemlerin de öyle. Hiçbir şaibeye, hiçbir kuşkuya yer vermeksizin iki süper maç izledik.

Mesela önce Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir... Sokağa çıksa kimse tanımaz. Ama biraz vasat performans sergilese Galatasaray 6 atardı. Şu anda Ertaç hayatı boyunca edinemeyeceği serveti bir karşılaşmada elde etmiş oldu. Göztepe de öyle... Son ana kadar çok iyi mücadele ettiler. Golü yediler, golü attılar, son bölümde de şanssız bir penaltıyla kaybettiler ki bu penaltı yüzde 100 haklıydı.