Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

Son dakika spor haberi: 'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

Son dakika spor haberleri... 'de nefes kesen bir son yaşandı. Ligin 42. haftasında deplasmanda 'yi 2-1 yenerek şampiyon olurken , sahasında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etmesine rağmen averajla şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı. yazarı da bu karşılaşmaların ardından dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:26
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

AHMET ÇAKAR - ŞAİBESİZ TERTEMİZ İKİ MAÇ İZLEDİK

Öncelikle dün gece tarihe Türk futbolunun şeref gecesi olarak geçecek. Özellikle Yeni Malatyaspor ve 'nin cansiperane mücadelelerini kutlamak lazım. Hakemlerin de öyle. Hiçbir şaibeye, hiçbir kuşkuya yer vermeksizin iki süper maç izledik.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

Mesela önce Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir... Sokağa çıksa kimse tanımaz. Ama biraz vasat performans sergilese 6 atardı. Şu anda Ertaç hayatı boyunca edinemeyeceği serveti bir karşılaşmada elde etmiş oldu. de öyle... Son ana kadar çok iyi mücadele ettiler. Golü yediler, golü attılar, son bölümde de şanssız bir penaltıyla kaybettiler ki bu penaltı yüzde 100 haklıydı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

Mesela Adem Büyük, 'ın ekmeğini yemiş ama Malatyaspor'un ilk golünü o attı. Oysa ki düne kadar herkes Adem, Semih neler yapacak diye merak ediyordu.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

Gelelim şampiyona... Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı kutluyorum, alnından öpüyorum. Çok rahat şampiyon olacaklardı ama nasip son maçaymış. Bu dar kadrosuyla, sakatlarıyla haklı, tertemiz bir şampiyonluk kazandı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken sözler! "Sokağa çıksa kimse tanımaz ama..."

Teknik Direktörü Fatih Terim çok üzülmüştür. İki gol daha atsalardı şampiyon olacaklardı. İki değil, 3-4 net kaçan pozisyonları var. Ama yukarıda dedik ya Ertaç ve Malatya savunması onur mücadelesi yaptı. Sonuçta sıkıntılı bir sezonun sonuna gelmiştik ama son maçlar futbolcular yönünden, hakemler yönünden tertemiz geçti. Her ikisine de teşekkür ediyoruz.

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