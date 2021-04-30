Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Son dakika spor haberleri: 'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

'yle yapılan anlaşmaya riayet etme konusunda kararlı olan 'da ilk etapta futbol takımının 55 milyon euroluk mevcut maliyeti düşürülecek. nedeniyle gelirlerin düştüğü ortamda en ince ayrıntısına kadar hesaplamalar yapan sarı-kırmızılılar ekonomik yönden yeni bir sorun yaşamama adına bütçede küçülmeye gidecek. 'da en çok maaş alan futbolcular arasında bulunan 2 yıldıza veda edilecek. İşte detaylar ve gözden çıkarılan isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 10:45
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Futbol takımının bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan 'da iki yıldızla yolların ayrılmasına karar verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Hürriyet'in haberine göre, 'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda göreve seçilecek başkan ve yönetimi zor bir tablo bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Yeni sezona kadar 300 milyon TL'lik sıcak para ihtiyacı bulunan kulübün en çok zorlayacak olansa futbol takımının bütçesi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

MALİYETİN 40 MİLYON EURO'YA ÇEKİLMESİ GEREKİYOR!
Mevcut yönetimin 55 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Bunun en büyük nedeni ise ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Yani sarı kırmızılı kulüp iki sezon boyunca gelirleriyle tüm takım maliyetini karşılayacak. Yapılan hesaplamalar sonrasında da yönetiminin maliyeti 40 milyon Euro'ya düşürmesinden başka seçenek görünmüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

2 YILDIZ GÖZDEN ÇIKARILDI!
Bu gerçek artık yönetim ve camiasında yüksek sesle konuşulmaya başlanırken iki isim gözden çıkarılmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

FALCAO VE FEGHOULI İLE YOLLAR AYRILACAK!
'da bütçe küçülmesi adına Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması bekleniyor. İki futbolcunun kulübü yıllık maliyetleri vergileri ile birlikte yaklaşık 10 milyon Euro...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Falcao 5 milyon Euro, Feghouli ise 3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücret alıyor. Bu sezon vasatı aşamayan iki yıldızın gönderilmesi gerektiği camia içinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

Özellikle son haftalarda performansı iyice düşen, Fatih Terim'in çoğunlukla yedek tuttuğu Feghouli'nin gitmesi bekleniyor.

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