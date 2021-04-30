Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bütçe küçülüyor! 2 flaş ayrılık birden

MALİYETİN 40 MİLYON EURO'YA ÇEKİLMESİ GEREKİYOR!

Mevcut yönetimin 55 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü futbol takımının maliyeti, pandeminin yarattığı olumsuzluklar ve gelirlerin ciddi oranda düşmesi nedeniyle daha da azaltmak durumunda... Bu nedenle kulübün toplam maliyeti 15 milyon Euro aşağı çekerek 40 milyon yapması gerekiyor.

Bunun en büyük nedeni ise Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma… Bu anlaşmaya göre iki yıl boyunca bankalara kredi faizi ödemesi yapmayacak olan Galatasaray Kulübü, kendi gelirleriyle gemisini yürütecek.