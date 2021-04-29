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Son dakika spor haberleri: 'da Radamel 'dan fedakarlık! 'le görüştü ve...

Antrenmanda ile çarpıştıktan sonra yüz kemiklerinde kırıklar oluşan 'ın yıldız futbolcusu Radamel , geçirdiği operasyon sonrası takımla çalışmalara başladı. maçında oyuna sonradan giren Kolombiyalı yıldızın teknik direktör 'le yaptığı görüşme ortaya çıktı. Takımla yalnızca iki idmana çıkan Falcao'nun Konyaspor maçında oynayabilmek için hocasından özel ricada bulunduğu belirtildi ve 76. dakikada sahada yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:24
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan fedakarlık! Fatih Terim'le görüştü ve...

'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel , 'in 38. haftasındaki karşılaşmasında fedakarlıkta bulundu. İdmanda ile çarpıştıktan sonra yüzünde oluşan kırıklar nedeniyle 12 Nisan'da ameliyat olan ve takımla sadece iki idmana çıkan golcü futbolcu, oyuna girmek için hocası 'e ricada bulundu.

Tecrübeli teknik adamın, bu istek üzerine 76. dakikada sahaya sürdüğü Falcao, özel maskeyle mücadele etti. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı sürede gol sevinci yaşayamasa da istekli futboluyla hücum hattına hareketlilik getirdi.


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