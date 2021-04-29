Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Radamel Falcao'dan fedakarlık! Fatih Terim'le görüştü ve...

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Süper Lig'in 38. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında fedakarlıkta bulundu. İdmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştıktan sonra yüzünde oluşan kırıklar nedeniyle 12 Nisan'da ameliyat olan ve takımla sadece iki idmana çıkan golcü futbolcu, oyuna girmek için hocası Fatih Terim'e ricada bulundu.

Tecrübeli teknik adamın, bu istek üzerine 76. dakikada sahaya sürdüğü Falcao, özel maskeyle mücadele etti. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı sürede gol sevinci yaşayamasa da istekli futboluyla hücum hattına hareketlilik getirdi.



