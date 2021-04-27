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’dan bir itiraz daha

, 'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvuruyla ilgili itirazlarına yenisini ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Galatasaray’dan bir itiraz daha

, 'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvuruyla ilgili itirazlarına yenisini ekledi. Nisan ay başında sarı- lacivertli kulüp, 'ye ek deliller sunarken sarı-kırmızılılar bu ek delillere de yeni belgelerle karşı çıktı.

Dilekçede, Fenerbahçe tarafından sunulan belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin tartışmalı olduğu belirtilerek, 'nun bu konuda kesinleşmiş ret kararının göz önünde bulundurulması istendi. Aksi durumda Türk futbolunun telafisi imkansız zararlar göreceği vurgulandı.

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