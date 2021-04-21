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- maçı sonrası 'dan açıklamalar "Pes etmeyeceğiz!"

Son dakika spor haberi... 'in 36. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'da kaptan mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:27
Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası Arda Turan'dan açıklamalar "Pes etmeyeceğiz!"

'in 36. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan 'da , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Pes etmeyeceklerinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlencedir. Taraftarları da mutlu etmeliyiz. Bugün çok üzgünüz. 'ya katılıyorum. 1 puan kazandık. Devam edeceğiz, ne olursa olsun. Pes etmeyeceğiz. 1-2 maç arada bu ligde çok şey değişiyor. Sonuna kadar devam. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen zor oluyor bazı şeyler. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Çok üzgünüz." dedi.

'in Galatasaray'a gecesini gündüzünü verdiğini vurgulayan Turan, " maçında bir reaksiyon verip sonrasına bakacağız. Düşmek bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz. Hoca tabii gecesini gündüzünü buraya veren, hayatımda çalıştığım en çalışkan teknik adam. Bu kadar yaşına emeğine rağmen çok üzülüyor. Maçın analizini, olacaklarını en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. Maç sonunda aramızda baba-oğul, hoca-öğrenci diyaloğu geçti. Tabii insan kendi evinde kazanamayınca üzülüyor." ifadelerini kullandı.

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