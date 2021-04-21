Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Fatih Terim'den flaş sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Daha baskılı, daha üretken olmamız gerekir. İlk yarıda bunu yapamadık. Rakibimiz ilk yarıda bizden daha iyi oynadı. İkinci yarıda atak üstüne atak yaparken yine bir bireysel hatadan gol yedik.

Bu 1 puanın bize nasıl döneceğini göreceğiz. O gün üzülürsünüz ama o 1 puan başka şekilde dönebilir, göreceğiz. Bizim dışarıyla paylaşamadığımız birçok sıkıntımız var. Tam birini iyi ederken, diğeri sakatlanıyor.

6 hafta az buz bir hafta değil. 6 demek, 18 puan demek. Galatasaray alışkın bu yerlere.



Rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Herkes de kaybediyor. Her maçın, herkes için potansiyel kayıp olabileceğini düşünüyorum, Süper Lig'in de iyi tarafı bu."