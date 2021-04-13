Haberler Galatasaray Emin: Hayalim Avrupa'ya gitmek

Emin: Hayalim 'ya gitmek

'ın 'a kiraladığı , hedefinin 'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Emin: Hayalim Avrupa'ya gitmek
'ın 'a kiraladığı , hedefinin 'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Genç stoper, 'da oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu an Boluspor'dayım, sadece buraya odaklandım. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız, Galatasaray'a geri dönebilirim, burada devam edebilirim. Avrupa hayalim var, ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.
SON DAKİKA