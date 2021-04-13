Emin: Hayalim Avrupa'ya gitmek

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:00Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Galatasaray'ın Boluspor'a kiraladığı Emin Bayram, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Genç stoper, Bolu'da oynamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Şu an Boluspor'dayım, sadece buraya odaklandım. Aklımda başka bir düşünce yok. Sezon sonunda bakacağız, Galatasaray'a geri dönebilirim, burada devam edebilirim. Avrupa hayalim var, ilerleyen yıllarda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.