Haberler Galatasaray Tekneyle deplasmana

Tekneyle deplasmana

, 'nın karşılaşması için deplasmana gemi ile gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Tekneyle deplasmana
, 'nın karşılaşması için deplasmana gemi ile gidecek. Pandemi nedeniyle havaalanlarındaki önlemlerden emin olamayan , kara yolu da kapalı olunca Benin'e denizden ulaşmayı tercih etti. 3 saatlik tekne yolculuğu hakkında konuşan 'un kanat oyuncusu Onyekuru "Hayatımda ilk kez bir deplasmana tekneyle gideceğim. Nijerya için her şeye katlanırım" dedi
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