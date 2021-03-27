Tekneyle deplasmana

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:12Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Henry Onyekuru, Nijerya'nın Benin karşılaşması için deplasmana gemi ile gidecek. Pandemi nedeniyle havaalanlarındaki önlemlerden emin olamayan Nijerya Futbol Federasyonu, kara yolu da kapalı olunca Benin'e denizden ulaşmayı tercih etti. 3 saatlik tekne yolculuğu hakkında konuşan Cimbom'un kanat oyuncusu Onyekuru "Hayatımda ilk kez bir deplasmana tekneyle gideceğim. Nijerya için her şeye katlanırım" dedi