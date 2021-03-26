Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürdü

Son dakika spor haberleri: 'da maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto 'in 32. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'da hazırlıklar devam ediyor. Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı kritik müsabaka öncesi 'i düşündüren en büyük etken olurken milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 15:37
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürdü

, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı. Galatasaray, yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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