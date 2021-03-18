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Radamel : Borcumu ödeyeceğim

'ın yıldız ismi Radamel , gözünü şampiyonluğuna çevirdi. : Atacağım gollerle Galatasaray’ı şampiyonluğa taşımak istiyorum

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:23 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Radamel Falcao: Borcumu ödeyeceğim

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon yaz transfer döneminde transfer olan ve geçirdiği talihsiz sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı golcünün dönüşü muhteşem oldu. Son 2 maçta 3 gol kaydeden , bu sezon ligde 12 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağladı. 35 yaşındaki yıldız isim, formasıyla kupa kaldırmadan sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Falcao, bu sezon şampiyonluğu yaşamak istiyor. Falcao, "Galatasaray bana her zaman sahip çıktı. Galatasaray'a ve büyük taraftarlarına borcum var. Şimdi şampiyon olarak bu borcu ödeme zamanı" dedi.

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