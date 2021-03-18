Radamel Falcao: Borcumu ödeyeceğim

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon yaz transfer döneminde transfer olan ve geçirdiği talihsiz sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı golcünün dönüşü muhteşem oldu. Son 2 maçta 3 gol kaydeden Falcao, bu sezon ligde 12 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağladı. 35 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray formasıyla kupa kaldırmadan sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Falcao, bu sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istiyor. Falcao, "Galatasaray bana her zaman sahip çıktı. Galatasaray'a ve büyük taraftarlarına borcum var. Şimdi şampiyon olarak bu borcu ödeme zamanı" dedi.