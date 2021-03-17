Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Talisca bombası! Belhanda'nın yerine...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.



Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Kayserispor!u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...



Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Galatasaray'ın Talisca hamlesini açıkladı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Beşiktaş'ın sık sık gündemine gelen eski Beşiktaşlı Talisca, 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da radarına girdi.Çin'de futbol yaşantısını sürdüren Talisca, İstanbul'daki günlerini özlüyor. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Talisca, Guangzhou'dan yılda 10 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor. Galatasaray veya Beşiktaş sezonu şampiyon tamamlarsa, Talisca için düğmeye basılacak. İki kulüp de şimdilik bekleme halinde.... Sezon sonu iki ezeli rakip Talisca için karşı karşıya gelebilir.