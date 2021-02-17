Son dakika transfer haberi: Marcao giderse o gelecek! İşte Galatasaray'ın yeni savunmacısı

Gelecek sezon transfer için bütçe yaratabilmek için mutlaka oyuncu satması gereken Galatasaray'da gözler Marcao'nun üzerinde… Çünkü iyi şartlarda satılabilecek tek oyuncu olarak Brezilyalı yıldız öne çıkıyor. Ancak Terim de elindeki en değerli oyuncusunu kaybetmeden önce gardını almak istiyor.

Bu nedenle gözü Freiburg'ta oynayan Keven Schlotterbeck'te... Alman ekibinde "Yeni Çağlar" olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in, "6-7 milyon euro harcamak gerekebilir. Ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu" dediği öğrenildi.