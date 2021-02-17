Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Marcao giderse o gelecek! İşte Galatasaray'ın yeni savunmacısı

Son dakika transfer haberi: giderse o gelecek! İşte 'ın yeni savunmacısı

Son dakika transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon sonu planlamalarını da şimdiden yapıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni transferleri için kaynak yaratabilecek tek oyuncu olarak görülen 'nun satılması durumunda yerine gelebilecek isim için de bir aday belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Marcao giderse o gelecek! İşte Galatasaray'ın yeni savunmacısı

Gelecek sezon transfer için bütçe yaratabilmek için mutlaka oyuncu satması gereken 'da gözler 'nun üzerinde… Çünkü iyi şartlarda satılabilecek tek oyuncu olarak Brezilyalı yıldız öne çıkıyor. Ancak Terim de elindeki en değerli oyuncusunu kaybetmeden önce gardını almak istiyor.

Bu nedenle gözü 'ta oynayan 'te... ekibinde "Yeni Çağlar" olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in, "6-7 milyon euro harcamak gerekebilir. Ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA