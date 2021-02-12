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'da krizi! Küfürlere isyan etti

Kendisi ve eşine edilen küfürler sonrası çılgına dönen , ’e “Artık bıktım” deyip takımdan ayrılacağını söyledi. Araya giren büyük bir krizi önledi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 01:28 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:41
Galatasaray'da Marcao krizi! Küfürlere isyan etti

'ın Alanya'ya yenildiği maçın ardından büyük bir krizi yaşandı… Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi Pan Teixeira'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.

Galatasaray'da Marcao krizi! Küfürlere isyan etti

EŞİNİ AĞLARKEN GÖRDÜ, ÇILDIRDI!
'nun evde eşini ağlarken görmesinin ardından krizin fitili ateşlendi. Çok sinirlenen yıldız futbolcu, idari menajer 'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dedi.

Galatasaray'da Marcao krizi! Küfürlere isyan etti

TERİM TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih 'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü 'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.

Galatasaray'da Marcao krizi! Küfürlere isyan etti

YÖNETİM SUÇ DUYURUSU YAPACAK
Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin, ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Marcao krizi! Küfürlere isyan etti

AİLEME SAYGI DUYMALISINIZ
Gece sert bir mesaj yayınlayan , "Benim tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum" dedi. (Takvim)

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