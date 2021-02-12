Galatasaray'da Marcao krizi! Küfürlere isyan etti

Galatasaray'ın Alanya'ya yenildiği maçın ardından büyük bir Marcao krizi yaşandı… Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi Pan Teixeira'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.

