Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Muhammed gol sevinci olay oldu.
Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Muhammed gol sevinci olay oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında zorlu saha zemininde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Mısırlı golcü kaydetti.
Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.