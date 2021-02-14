Haberler Galatasaray Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

maçında 'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

Sahasında 'yı ağırlayan , ve 'in attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. 89. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Mohamed takımına galibiyeti getiren isim oldu. Mısırlı golcünün sevinci ise gündeme oturdu. Genç santrfor temsili olarak kahve işareti yaptı ve takım arkadaşına içirdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 19:14 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 19:17
Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

maçında galibiyetini getiren golü kaydeden 'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Muhammed gol sevinci olay oldu.

Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

Süper Lig'in 25. haftasında zorlu saha zemininde ile kozlarını paylaşan 'a galibiyeti getiren golü Mısırlı golcü kaydetti.

Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

Galatatasaray'da forma giydiği 4 resmi maçı da boş geçmeyen Mısırlı golcü takımına çabuk ısındığını gösterdi.

Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

KAHVE İŞARETİ YAPTI!
3 puanı getiren golü atan golün ardından büyük bir mutluluk yaşarken gol sevincinde kahve işareti yaptı.

Galatasaray Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in gol sevinci olay oldu! Kahveyi karıştırdı ve...

ÖMER BAYRAM'A İÇİRDİ!
Temsili olarak kahveyi karıştıran 'ın genç golcüsünün, Ömer Bayram'a içirdiği an objektiflere yansıdı.

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