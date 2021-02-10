Galatasray'da yeni hedef yarı final! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yerleşen Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal süre eşitlikle sona ermesi durumunda ise 15 dakikalık iki devre oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa turu atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, yarı finale yükselerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, DONK, E. TAŞDEMIR, FERNANDES, ETEBO, BELHANDA, OĞULCAN, BABEL, MOSTAFA,



ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, BERKAN, SIOPIS, DAVIDSON, SALİH, EFECAN, BAREIRO



GEÇEN SEZON G.SARAY'I ELEDİ

Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor.



ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?



GALATASARAY: 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

ALANYASPOR: 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçip çeyrek finale çıktı.



SON 5 MAÇTA 15 PUAN ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor.



YENİLER SAHADA

Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında as ve yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürecek. Yeni transfer edilen Yedlin, Gedson ve Mohamed'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kovid olan Halil yok. Onyekuru'nun ise dinlendirileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığı bulunan Feghouli ile Saracchi de oynamayacak.



BU SEZONKİ 2. MAÇ

G.Saray ile Alanyaspor, bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını oynadıktan 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçı için karşı karşıya gelecek.