Radamel Falcao Chelsea tarihinin en başarısız 11'inde!

Galatasaray'ın çok tartışılan golcüsü Radamel Falcao, İngiliz basınında kapak oldu! Kolombiyalı futbolcu, Premier Lig devi Chelsea'nin en başarısız transferleri arasında gösterildi.

The Sun'ın, başarısız isimlerden oluşturduğu ilk 11 haberinde kapak fotoğrafı olarak Falcao'yu kullanması dikkat çekerken, listede eski Fenerbahçeli Mateja Kezman da yer aldı.

2015 yılında 7 milyon Euro'luk kiralama ücreti ile Chelsea'nin yolunu tutan Falcao, Maviler'de bir sezon kalırken sadece 10 maça çıkabildi. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.

"PREMIER LİG'DE DEVREYE GİREMEDİ"

The Sun editörleri, Fernando Torres ve Kezman'ın da yer aldığı haberde Falcao için, "Avrupa'da golcü bir forvet olmasına rağmen Falcao, Premier Lig'de devreye giremedi" ifadelerine yer verdi.

Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin en başarısız 11'inde şu isimler yer alıyor:

Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, Juan Sebastian Veron, Alexey Smertin - Radamel Falcao, Mateja Kezman, Fernando Torres.