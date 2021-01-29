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Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Galatasaray ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala bombaları patlatmaya devam ediyor. Onyekuru ve Hlail Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'in de transfer edilmesi gözleri orta sahaya çevirdi. İrfan Can Kahveci transferi için uğraşan Galatasaray, Tottenham'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes'i de kadrosuna kattı. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 10:48
Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve özellikleri...

Galatasaray ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Listeye son olarak Tottenham Hotspur forması giyen Gedson Fernandes dahil oldu. Gedson Fernandes, futbolseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Gedson Fernandes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

Gedson Carvalho Fernandes, Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya gelmiştir. Portekiz'e göç etmişlerdir. Gedson, futbola 'da başladı. Bonservisi Benfica'ya aittir. Oyuncu 4.5 milyon euro kiralama bedeli ile Tottenham'a kiralanmıştır.1999 doğumlu orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 50 milyon euro. 1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon euro.

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