Haberler Galatasaray Galatasaray Mostafa Mohamed transferini KAP'a bildirdi

transferini KAP'a bildirdi

'ın uzun süredir transfer listesinde olan için resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu 'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:56
Galatasaray Mostafa Mohamed transferini KAP'a bildirdi

uzun süredir transfer listesinde olan transferinde mutlu sona ulaştı.

Zamalek, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma kiralandığını duyurdu.

Zamalek'in açıklamasının ardından Galatasaray'dan da resmi açıklama geldi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu 'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ANLAMA ŞARTLARI

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyecek. , yıldız futbolcuyu bonservisi ile transfer etmek isterse 4 milyon dolar ödeyecek.

MOSTAFA MOHAMED'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Golcü isim paylaşımına emojisi ekledi.

EŞİNDEN DE PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Yıldız futbolcunun eşi, mostafa Mohamed'in Galatasaray forması giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

YÖNETİCİ DE AÇIKLAMIŞTI

Zamalek'in basın sözcüsü de gün içinde Mostafa Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolar karşılığında Galatasaray'a kiralandığını söylemişti.

"GALATASARAY'I İYİ BİLİYOR"

Essam Salem ayrıca, "Mohamed, Galatasaray'da istediğini alacağına ikna oldu çünkü hem yurt içinde hem de 'da güçlü bir takım olduğunu biliyor" sözlerine demişti.

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