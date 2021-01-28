Galatasaray Mostafa Mohamed transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray uzun süredir transfer listesinde olan Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı.

Zamalek, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma kiralandığını duyurdu.

Zamalek'in açıklamasının ardından Galatasaray'dan da resmi açıklama geldi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ANLAMA ŞARTLARI

Mısırlı golcü Mostafa Mohamed 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyecek. Cimbom, yıldız futbolcuyu bonservisi ile transfer etmek isterse 4 milyon dolar ödeyecek.

MOSTAFA MOHAMED'DEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Golcü isim paylaşımına Türk Bayrağı emojisi ekledi.

EŞİNDEN DE PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Yıldız futbolcunun eşi, mostafa Mohamed'in Galatasaray forması giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

YÖNETİCİ DE AÇIKLAMIŞTI

Zamalek'in basın sözcüsü Essam Salem de gün içinde Mostafa Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolar karşılığında Galatasaray'a kiralandığını söylemişti.

"GALATASARAY'I İYİ BİLİYOR"

Essam Salem ayrıca, "Mohamed, Galatasaray'da istediğini alacağına ikna oldu çünkü hem yurt içinde hem de Avrupa'da güçlü bir takım olduğunu biliyor" sözlerine demişti.