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maçında 'den çılgın açılış! Bu sezonun en erken golünü attı

'ın 'ni konuk ettiği mücadeleye damga vurdu. Mücadelenin 27. saniyesinde sahneye çıkan Senegalli santrfor attığı golle, bu sezon 'deki en erken golü kaydetti. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde 63 lig maçında 50. golüne ulaşarak yarım dalya yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:58
Galatasaray Gençlerbirliği maçında Mbaye Diagne'den çılgın açılış! Bu sezonun en erken golünü attı

'in 18. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelirken çılgın bir açılış yaptı.

BU SEZONUN EN ERKEN GOLÜ!
Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında 'in pasında sol çaprazda topla buluşan Senegalli fubolcu, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten önce 'da da forma giyen Diagne, 'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı.

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