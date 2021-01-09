Galatasaray Gençlerbirliği: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de son iki maçta aldığı sonuçlarla zirve yarışında geriye düşen Galatasaray, 18. haftada konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

BELHANDA'DAN HAT-TRICK!

Gençlerbirliği'nde ilk lig maçına çıkan kaleci Übeyd Adıyaman'ın hatalarıyla damga vurduğu maçta Cimbom'a üç puanı getiren golleri 27. saniyede Diagne, 30, 44 ve 45+1'de Belhanda, 64'te Oğulcan ve 67'de penaltıdan Babel kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan ve 2021'deki ilk galibiyetini alan G.Saray bu sonuçla puanını 33'e yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya tırmandı.

Tehlikeli bölgede yer alan Başkent ekibi ise 19 puanda kaldı.

FATİH TERİM GALİBİYETLE DÖNDÜ!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 maçlık cezasını tamamlayarak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirilmişti. Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.