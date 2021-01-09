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Galatasaray : 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 18. haftasında 'ni konuk eden Galatasaray, rakibini rahat bir 90 dakikanın ardından 6-0'lık skorla yenerek 2021 yılındaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri (3), , ve (pen.) kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 20:51
Galatasaray Gençlerbirliği: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de son iki maçta aldığı sonuçlarla zirve yarışında geriye düşen Galatasaray, 18. haftada konuk ettiği 'ni 6-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

BELHANDA'DAN HAT-TRICK!

Gençlerbirliği'nde ilk lig maçına çıkan kaleci 'ın hatalarıyla damga vurduğu maçta Cimbom'a üç puanı getiren golleri 27. saniyede , 30, 44 ve 45+1'de , 64'te ve 67'de penaltıdan kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan ve 2021'deki ilk galibiyetini alan bu sonuçla puanını 33'e yükseltip maç fazlasıyla 2. sıraya tırmandı.

Tehlikeli bölgede yer alan Başkent ekibi ise 19 puanda kaldı.

FATİH TERİM GALİBİYETLE DÖNDÜ!

Galatasaray Teknik Direktörü , 4 maçlık cezasını tamamlayarak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı. Ligin 13. haftasındaki müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirilmişti. Terim, Süper Lig'deki , , Fraport TAV ve İttifak Holding maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

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